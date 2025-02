Mulher considerada a mais linda do mundo por IA cobra ''taxa de beleza'' para homens

A- A+

Janaína Prazeres é uma modelo brasileira, escolhida por uma Inteligência Artificial (IA) da revista Playboy, na Noruega, como "a mais bonita do mundo" em 2024. Agora, a mulher de 35 anos busca um parceiro sentimental com alguns requisitos.

Segundo informações coletadas pelo The Sun, Prazeres não permitirá que seu futuro parceiro ainda viva com os pais, pois ela os classifica como “meninos” que “evitam as responsabilidades dos adultos”.

"Um homem que ainda vive com a mãe provavelmente não terá a autonomia necessária para um relacionamento sério", afirmou ao The Sun.

A mulher de 35 anos também espera que qualquer possível parceiro pague uma "taxa de beleza" mensal de 4 mil libras, aproximadamente 28 mil reais, afirmando que as mulheres investem muito tempo e dinheiro para se apresentar bem para os homens.

"A taxa de beleza [que espero que me paguem] cobre meus procedimentos estéticos, cuidados com os cabelos, manutenção diária, personal trainer e outros investimentos na minha aparência", pontuou a modelo.

Ela garante que fez muitos tratamentos estéticos para agradar seus ex-parceiros; no entanto, esses relacionamentos fracassaram, e agora ela busca processá-los para que paguem pelos procedimentos que realizou e que a deixaram sem dinheiro.

"Perdi muito tempo e dinheiro investindo em relacionamentos que não deram certo. Passei anos cuidando de mim, da minha aparência, gastando com estética, roupas, academia e, no final, fiquei com as mãos vazias."

A modelo de 35 anos também afirma que não vê "nenhum problema em um homem investir na mulher com quem está, desde que fique claro desde o início".

Por outro lado, Janaína diz que desconfia de homens que usam excessivamente aplicativos de namoro, pois "falta educação e eles gastam tempo demais se arrumando".

Para finalizar, a modelo afirmou que busca homens com um "estilo natural e robusto" e prefere "barba, um toque moderno, mas sem exageros".

