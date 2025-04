Mulher dá à luz bebê de outro casal após erro em clínica de fertilização na Austrália

A- A+

Uma mulher australiana deu à luz o filho biológico de outro casal após receber o embrião errado em um procedimento de fertilização in vitro. O erro aconteceu em uma clínica da rede Monash IVF, em Brisbane, e foi classificado como “devastador” pela própria empresa.

O engano foi descoberto apenas meses após o nascimento do bebê, quando os pais biológicos solicitaram a transferência dos embriões restantes para outra clínica. Um embrião extra foi encontrado no armazenamento, revelando que, por falha humana, o embrião de outra paciente havia sido descongelado e transferido erroneamente.

Este é o primeiro caso documentado do tipo na Austrália em mais de 40 anos de prática de fertilização in vitro no país. Segundo especialistas, a probabilidade de um erro assim é tão baixa que sequer pode ser estimada estatisticamente. A clínica afirmou estar reforçando os protocolos de segurança e abriu uma investigação independente.

— Todos nós no Monash IVF estamos devastados e pedimos desculpas a todos os envolvidos. Continuaremos dando apoio aos pacientes neste momento tão angustiante — disse na noite desta quinta-feira o responsável pela clínica, Michael Knaap.

A identidade dos envolvidos não foi revelada, e o futuro da guarda da criança permanece indefinido. Segundo a lei do estado de Queensland, os pais legais são a mãe que deu à luz e seu parceiro, o que pode gerar disputas judiciais com os pais genéticos. Especialistas afirmam que decisões desse tipo serão baseadas no melhor interesse da criança.

O caso provocou repercussão nacional e levou a ministra de Serviços Sociais, Amanda Rishworth, a pedir a restauração da confiança no sistema.

— Como alguém que teve um bebê por FIV, isso me parte o coração. Não consigo imaginar a angústia que essa família ou essas famílias estão sentindo — declarou nesta sexta-feira (11) à emissora Channel Nine.

