Recife Mulher dá à luz dentro de carro de aplicativo no Recife; "Eu fiquei em choque", diz motorista Ao chegar na rua da maternidade, por volta das 19h, o motorista ouviu o choro da criança dentro do carro

Uma mulher de 34 anos deu à luz a uma menina dentro de um carro de aplicativo na noite dessa terça-feira (11), no Recife. A corrida, com destino a Maternidade Professor Bandeira Filho, no bairro de Afogados, na Zona Oeste, foi solicitada por volta das 18h45, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul.



Quem aceitou a viagem foi o estudante de engenharia mecânica Vyctor Gomes, de 23 anos, que atua como motorista de aplicativo há pouco mais de 4 anos.

"Para mim, ia ser mais um dia normal. Quando eu vi que o marido estava trazendo ela nos braços, entendi a gravidade da situação. Ela já entrou com muita dor", diz Vyctor.

No carro, além da então futura mamãe Micilene Pessoa e o marido Rayalison, de 23, também estava Roberta, tia da criança, que ficou no banco de trás, auxiliando a grávida.

Diante da situação, Vyctor contou que foi o mais rápido possível até a unidade de saúde, que estava a 15 minutos de distância, e que, durante o caminho, tentou acalmar a Micilene.

Ao chegar na rua da maternidade, por volta das 19h, o motorista ouviu o choro da criança dentro do carro. "Eu fiquei em estado de choque. Eu nunca tinha presenciado um parto. Foi um misto de felicidade e desespero, mas a sensação foi de dever cumprido", lembra.

Vyctor afirmou que, após ouvir o choro do bebê, continuou a corrida até a entrada do hospital. Foi quando o pai da criança desceu do veículo e foi até a recepção pedir ajuda.

Uma equipe foi ao carro rapidamente e fez o corte do umbigo da bebê Alana Rafaely ainda dentro do veículo. "Eu devo ter quase 25 mil corridas em vários aplicativos, tenho muita história para contar, mas essa é a melhor", disse o motorista.



Alana Rafaely nasceu dentro do veículo. Foto: Arquivo pessoal

De acordo com a mãe da criança, a bolsa estourou na madrugada da terça, mas ela preferiu esperar sentir contrações para ir ao hospital. Somente por volta das 16h30, as dores começaram a surgir.

"Alana estava para nascer no final de abril. Foi uma surpresa pra gente. Eu nunca imaginei ter um filho dentro do carro, eu achava que daria tempo de chegar na maternidade", afirmou Micilene, que tem outros quatro filhos, com idades entre 5 e 16 anos.



Ela e a bebê estão bem e devem receber alta médica nas próximas 24 horas.

