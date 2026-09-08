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Mulher dá à luz dentro de carro no trânsito da PE-15, em Olinda

Caso aconteceu no início da tarde da segunda-feira (7), em meio à volta para casa do feriado do Dia da Independência do Brasil

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Mulher dá à luz dentro de carro no trânsito da PE-15, em OlindaMulher dá à luz dentro de carro no trânsito da PE-15, em Olinda - Foto: CBMPE/Divulgação

Uma mulher deu à luz em meio ao trânsito da PE-15, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR). O caso aconteceu no início da tarde da segunda-feira (7), em meio à volta para casa do feriado do Dia da Independência do Brasil.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que foi acionado pela própria gestante, que viu uma viatura de resgate e solicitou ajuda. 

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Quando a equipe se aproximou, o bebê já havia nascido. "Os bombeiros prestaram os primeiros cuidados à mãe e ao recém-nascido e realizaram o transporte de ambos para o Hospital Tricentenário, em Olinda", completou a corporação.

Como o nome dos envolvidos não foram informados, não é possível atestar o estado de saúde. Os bombeiros afirmaram apenas que "mãe e bebê foram deixados aos cuidados da equipe médica da unidade hospitalar".

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