Parto no avião Mulher dá à luz em avião com ajuda de passageiros, em Mianmar 'É uma menina', escreveu uma estilista que estava no voo e filmou a cena. Grávida começou a ter contrações e o bebê nasceu antes de a aeronave retornar ao aeroporto Tachileik

Uma mulher deu à luz uma menina durante um voo em Mianmar, nesta quinta-feira (24). O parto foi feito com a ajuda de passageiros. O bebê nasceu antes que o piloto da aeronave conseguisse retornar ao aeroporto e pousar, em Tachilak.

A gestante havia embarcado em um voo entre as cidades de Tachileik e Yangon. Cerca de 20 minutos após a decolagem, a grávida começou a sentir as contrações e entrou em trabalho de parto.

Não havia médicos na aeronave e o parto aconteceu com o suporte de passageiros. O nascimento do bebê foi filmado pela estilista de Yangon, Royal Poe. Ela publicou as imagens no Facebook.

"É uma menina. Todas as pessoas no avião estão torcendo", escreveu Royal Poe na legenda da postagem. "Mãe e filho estão bem... A ambulância está aqui para vir buscar", acrescentou a estilista.

A mãe e o recém-nascido foram levados de volta ao Aeroporto de Tachileik, onde receberem os cuidados médicos.

