A- A+

Recife Mulher dá à luz em loja de artigos para bebês e enxoval, no centro do Recife No momento do parto, vendedoras da loja auxiliaram a mãe

Nesta quinta-feira (4), uma mulher deu à luz enquanto fazia compras em uma loja de artigos para bebês e enxoval, no bairro de Santo Antônio, no Recife.

A mãe foi auxiliada por vendedoras da loja até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela e o bebê receberam os socorros dos trabalhadores da saúde e foram encaminhados para um hospital.

O perfil da loja Amarelinha Babyekids compartilhou registros do momento nas redes sociais.

"Ela disse que estava com dor, mas eu disse para ela ter calma", relatou uma das vendedoras que realizou o atendimento da mãe na loja.

O nascimento do bebê foi tão rápido, que se deu enquanto as vendedoras buscavam algo para dar mais conforto para a mãe durante os momentos de contração.

No vídeo compartilhado no Instagram da loja é possível observar que a cabeça do neném sai pouco antes de uma vendedora correr para acolher o neném com as mãos.

Nos registros é possível observar que a equipe do Samu chegou logo após o parto e levou a mãe e o bebê em uma ambulância.

A loja anunciou que irá doar o enxoval completo para a mãe que deu à luz no estabelecimento.

Veja também