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SAÚDE Mulher dá à luz pela primeira vez aos 62 anos, após a menopausa, e bate recorde na Argentina Mabel engravidou por fertilização in vitro com óvulo doado e deu à luz um menino de 2,75 kg em hospital de San Nicolás

Uma mulher da cidade de San Nicolás, na província de Buenos Aires, tornou-se mãe pela primeira vez aos 62 anos, após uma fertilização in vitro (FIV). O bebê nasceu de cesariana na manhã desta quarta-feira, no Hospital San Felipe, com 2,750 quilos, e está em “perfeitas condições”.

Mabel, a nova mãe, engravidou por meio da FIV, técnica de reprodução assistida que consiste na fecundação do óvulo pelo espermatozoide em laboratório e, posteriormente, na implantação do embrião no útero da mulher.

Após o parto, Mabel permaneceu internada, enquanto seu filho, David, passou algumas horas na unidade de neonatologia. Em entrevista ao Diario El Norte, ela contou como foi a gestação e afirmou que o bebê “nasceu saudável e bem”.

— Foi tudo muito lindo. Tenho 62 anos, é meu primeiro filho, foi por fertilização in vitro. Foi uma gravidez perfeita, nasceu de cesariana... Ele é lindo — afirmou.

A idade da mãe tornou a gestação um caso incomum, já que, aos 62 anos, as mulheres normalmente já passaram pela menopausa. Por isso, Mabel recorreu à reprodução assistida, técnica que permite a fecundação do óvulo fora do corpo e a posterior transferência do embrião para o útero. Esse tipo de tratamento pode ser realizado mesmo após o fim da fase reprodutiva natural.

— Decidi ter um filho agora porque entrei na menopausa há muitos anos, mas sempre tive o desejo de ser mãe. Não desisti. Sou uma mulher de muita fé. Eu rezava, colocava minha melhor energia e sentia no coração que seria mãe. Até que um dia tomei a decisão e criei coragem — contou do hospital.





A partir daí, iniciou o tratamento de fertilidade, que precisou ser realizado com óvulos doados.

— Nunca houve nenhum obstáculo por causa da minha idade. O tratamento de fertilidade foi realizado e, obviamente, como na minha idade eu não tenho óvulos, tudo foi por ovodoação. Deu tudo certo: o tratamento, a formação do embrião, tive uma gravidez maravilhosa e chegou o David. Estou muito feliz. Sempre quis ser mãe — afirmou. Mabel não informou, porém, se o espermatozoide também foi doado.

A mulher também destacou o acompanhamento médico durante a gestação.

— Sou muito agradecida ao médico. A doutora Ruffini foi excelente comigo. Eu sou saudável; tenho um útero muito saudável e isso me ajudou muito. Caso contrário, teria sido impossível — disse. — Não se deve desistir. A menopausa, nos dias de hoje, não é um obstáculo; a ciência avançou muito. Fui muito bem atendida — completou, em uma mensagem a outras pessoas que desejam ter filhos.

O tratamento médico

A obstetra responsável pelo caso, Romina Ruffini, afirmou que a gravidez de Mabel transcorreu “com normalidade e sem complicações”.

— Ela é uma paciente muito predisposta, estava sempre muito tranquila e confiante. Fazia tudo o que era solicitado no tempo e da maneira correta, totalmente confiante e entregue ao médico — afirmou.

Segundo a obstetra, durante o acompanhamento não surgiram situações que alterassem o desenvolvimento da gestação.

Em entrevista ao La Nación, o médico rosarino Matías Colabianchi, que tratou Mabel, afirmou que o procedimento realizado foi uma terapia regenerativa biológica celular com células-tronco da própria paciente, de 62 anos. Segundo ele, esse tipo de procedimento de alta complexidade pode contribuir para restabelecer o ciclo ovulatório ou melhorar obstruções das trompas de Falópio e fibromas uterinos.



No caso de Mabel, segundo Colabianchi, a mulher engravidou já no primeiro tratamento e não precisou de cuidados ou precauções específicas durante os nove meses seguintes.

Embora a maternidade de Mabel seja um caso excepcional na Argentina, o especialista em medicina reprodutiva afirmou que já realizou o mesmo procedimento com sucesso em mulheres com mais de 50 anos.

— No ano passado, tratei uma mulher de 56 anos e nasceu o Simón — contou. Ele acrescentou que também acompanha um grupo de mães entre 50 e 54 anos que já tiveram seus bebês.

Recorde brasileiro

No cenário internacional, há diversos registros de mulheres que foram mães depois dos 60 anos por meio de técnicas de reprodução assistida. Em 2005, a romena Adriana Iliescu teve um bebê aos 66 anos. No ano seguinte, a espanhola María del Carmen Bousada de Lara teve gêmeos poucos dias antes de completar 67 anos. Já em 2015, Annegret Raunigk deu à luz quadrigêmeos aos 65 anos, após realizar um tratamento de reprodução assistida na Ucrânia.

No Brasil, a recordista é a mineira Norma Maria de Oliveira, que deu à luz sua primeira filha aos 64 anos, em abril de 2018, na Maternidade Hospital Octaviano Neves, em Belo Horizonte. Ana Leticia também foi gerada por uma FIV e nasceu de cesariana.

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