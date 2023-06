Mulher de 20 anos é baleada em Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho

A- A+

Uma mulher de 20 anos, identificada como Eduarda Vasconcelos, foi atingida no pescoço por disparos de arma de fogo na noite do último domingo (4), no bairro de Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife.

De acordo com pessoas do bairro, Eduarda estava em uma festa quando foi levada por sete pessoas para a linha do trem, onde acabou baleada.

Os tiros aconteceram por volta das 23h e o caso foi classificado como “tentativa de homicídio” pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), que garantiu já ter iniciado os trabalhos de investigação para elucidar a motivação e autoria do crime.

Eduarda foi levada até a Policlínica Jamaci de Medeiros para receber os primeiros socorros. Depois, foi encaminhada até o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife. Seu estado de saúde, no entanto, não foi revelado.

Abaixo, confira nota da polícia na íntegra sobre o caso

“A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul, uma tentativa de homicídio. A vítima, uma mulher de 20 anos, foi socorrida em uma unidade hospitalar local após ser encontrada com perfurações de arma de fogo, em via pública, em Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho. As investigações foram iniciadas e seguem até elucidação do caso.”

