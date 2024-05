Mulher de 21 anos é morta pela vizinha após discussão; suspeita é presa em flagrante

A- A+

Uma mulher de 21 anos foi morta pela vizinha, a golpes de faca, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife. O crime aconteceu na noite dessa terça-feira (28), após uma discussão.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a vítima, que não teve o nome divulgado, chegou a ser encaminhada para o Hospital de Prazeres, mas não resistiu e morreu. O corpo dela foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

Agentes do 6º BPM foram acionados para o local. A mulher suspeita do crime, de 23 anos, foi presa em flagrante e encaminhada para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Zona Oeste da Capital pernambucana.

A Polícia Civil informou que o homicídio consumado foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul e que a mulher presa foi encaminhada para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.



Questionado pela reportagem da Folha de Pernambuco, o Tribunal de Justiça (TJPE) informou que a suspeita passou por audiência de custódia no Polo de Audiências de Jaboatão dos Guararapes. Ela teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e será encaminhada à Colônia Penal Feminina Bom Pastor, localizada no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife.

