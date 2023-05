A- A+

Recife Mulher de 22 anos é morta a tiros na área central do Recife O crime ocorreu na rua do Hospício, no bairro da Boa Vista

Uma mulher de 22 anos foi morta a tiros na noite dessa quinta-feira (25), no bairro da Boa Vista, área central do Recife.



O crime ocorreu na rua do Hospício. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima foi encontrada sem vida, com perfurações provocadas por arma de fogo.



O corpo da jovem, que não teve o nome divulgado, foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, no Recife.



Ainda segundo a PCPE, o caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).



Não há informações sobre o autor do homicídio e nem a motivação. Ninguém foi preso até o momento.



Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos.

