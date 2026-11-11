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Tacaratu Mulher de 22 anos morre após sofrer descarga elétrica no Sertão de Pernambuco Caso foi registrado na Rua Doutor Moacir Breno Souto Maior, no bairro Alto da Boa Vista

Uma jovem de 22 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica na cidade de Tacaratu, no Sertão de Pernambuco.



O caso foi registrado nessa segunda-feira (9), na Rua Doutor Moacir Breno Souto Maior, no bairro Alto da Boa Vista.



Informações iniciais apontam que a mulher tentava pendurar uma toalha no muro da residência quando entrou em contato com um fio e sofreu a descarga.



Segundo a Polícia Civil do estado (PCPE), a vítima, que não teve o nome divulgado, chegou a ser socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) para a realização dos procedimentos cabíveis.



A ocorrência foi registrada pela PCPE como morte acidental. "As investigações foram iniciadas e seguem até a completa elucidação dos fatos", destacou a corporação.

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