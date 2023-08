A- A+

polêmica nas redes Mulher de 22 anos realiza procedimento de laqueadura e causa polêmica nas redes sociais Com uma filha de dois anos, Paloma Melo, moradora do Rio de Janeiro, fez a laqueadura para não engravidar novamente

Uma mulher de 22 anos realizou uma laqueadura, no Rio de Janeiro, e gerou uma onda de reações nas redes sociais no último fim de semana. Paloma Melo já é mãe de uma menina de dois anos e optou pelo procedimento para não engravidar novamente.

Anteriormente, Paloma já tinha relatado em suas redes sociais a experiência do processo da inserção de um DIU, que é um método contraceptivo. Agora, explicou para os seus seguidores sobre a experiência com a laqueadura. De acordo com ela, a decisão do procedimento foi tomada junto com o seu marido.

Os comentários da publicação na rede social ‘X’ dividiram opiniões. Alguns seguidores da jovem elogiaram o seu planejamento familiar e mostraram apoio pela sua decisão: “Feliz que você conseguiu e foi apoiada pelos médicos. Que mais mulheres consigam.", comentou uma internauta.

Laqueada aos 22 aninhos, viva a liberdade de escolha! pic.twitter.com/JXeFoT0Agd — Paloma Melo (@lomamell) August 6, 2023

Porém, apesar dos elogios, pessoas contra o procedimento também opinaram sobre o caso: “Vou te seguir para daqui uns 10 anos ver você arrependida de ter feito isso.”, diz um dos comentários.

Paloma também foi questionada sobre se a filha pedisse um irmão mais novo em algum momento, mas ela respondeu que a filha nunca fez esse questionamento.

O procedimento

A laqueadura é um processo permitido pela lei (14.443/2022) desde março deste ano. Em agosto de 2022, o Senado aprovou a proposta, que é de autoria da deputada Carmen Zanotto, diminuindo a idade mínima para a esterilização voluntária de 25 para 21 anos, além da liberação para pessoas sem filhos (com idade mínima) e não ser exigido o consentimento por parte do parceiro.

