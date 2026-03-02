A- A+

ÁGUAS BELAS Mulher de 24 anos é vítima de tentativa de feminicídio no Agreste de Pernambuco Vítima, que não teve o nome divulgado, foi encontrada em uma residência com perfurações de arma de fogo

Uma mulher de 24 anos foi vítima de tentativa de feminicídio na cidade de Águas Belas, no Agreste de Pernambuco. O principal suspeito, segundo a Polícia Militar, é o ex-companheiro.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima, que não teve o nome divulgado, foi encontrada em uma residência com perfurações de arma de fogo, nesse domingo (1º).



A Polícia Militar informou que agentes do 9º BPM foram acionados e confirmaram os ferimentos nas regiões do tórax, braço e perna da vítima.



A mulher foi socorrida para uma unidade de saúde local e transferida em seguida para um hospital em Arcoverde, no Sertão do estado, devido à gravidade dos ferimentos.

"O suspeito, ex-companheiro da vítima, não foi localizado", afirmou a PMPE.

Não há informações sobre o atual estado de saúde da vítima.



O caso foi registrado como tentativa de feminicídio, por meio da Delegacia de Garanhuns, também no Agreste pernambucano.



"As diligências seguem até o total esclarecimento do ocorrido", afirmou a PCPE.

