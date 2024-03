A- A+

alergia Mulher de 24 anos sofre reação alérgica extrema após aplicação de preenchimento labial Shaunna Harris foi diagnosticada com alergia à hialuronidase uma enzima proteica solúvel que normalmente é usada para quebrar o ácido hialurônico encontrado no preenchimento dérmico

Uma mulher de 24 anos ficou com falta de ar e o rosto inchado minutos após realizar a aplicação de preenchimento labial. Shaunna Harris, a técnica de radiologia moradora em Bridgend, no País de Gales, no Reino Unido, já havia feito o procedimento duas outras vezes sem sofrer uma reação alérgica.

No consultório, a esteticista notou a gravidade da situação e Shaunna para o pronto-socorro, onde ela recebeu adrenalina e foi colocada em soro.

“Aquele 1ml nunca se dissolveu, apenas migrou. Então resolvi dissolver o filler que havia migrado e colocar outro 1ml de volta. Imediatamente eu soube que algo não estava certo. Meus lábios explodiram", relatou a galesa.

De acordo com os médicos, Shaunna tem alergia à hialuronidase – uma enzima proteica solúvel que normalmente é usada para quebrar o ácido hialurônico encontrado no preenchimento dérmico.

Atualmente, ela carrega consigo uma epi-pen, autoinjetor de adrenalina, está incentivando outras pessoas a solicitarem testes de alergia antes de dissolverem seu próprio preenchimento.

“Eu realmente não esperava porque não tive nenhum problema com preenchimento no passado. O médico me disse que uma segunda reação geralmente é 10 vezes pior e que eu poderia morrer, então acho que nunca mais conseguirei preenchimento", afirma.

Veja também

EUA Suprema Corte dos EUA examina condições de acesso à pílula abortiva