Mulher de 26 anos é vítima de feminicídio em Caruaru; autor do crime não foi identificado

Uma mulher de 26 anos foi vítima de feminicídio na madrugada desta quinta-feira (8), no bairro de Nossa Senhora das Dores, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima, que não teve o nome divulgado, estava em uma residência na 2ª Travessa Saldanha da Gama, quando um homem entrou no local e atirou contra ela.



O suspeito fugiu. Não há informações sobre o autor do crime.



Após realização das perícias criminal e papiloscópica na área, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.





A ocorrência de feminicídio foi registrada pela Delegacia Seccional de Caruaru. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso.



Por meio de nota, a PCPE informou que conta com a Patrulha Maria da Penha na cidade de Caruaru, além de delegacias da mulher espalhadas pelo Estado.



A corporação alerta que denúncias e informações podem ser feitas pelo telefone 0800-281-8187. Em caso de emergência policial, a orientação é ligar para o 190 Mulher.

