Mulher de 26 anos morre após ser atropelada por carro em São Lourenço da Mata; motorista fica ferido
Caso aconteceu no bairro da Muribara
Uma mulher de 26 anos morreu após ser atropelada por um carro em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.
O caso aconteceu no bairro da Muribara, nessa segunda-feira (9). Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, agentes do 20º BPM foram acionados.
A vítima, identificada como Juliana, não resistiu ao impacto da colisão e morreu no local.
Informações iniciais apontam que a vítima seguia para o trabalho quando foi atingida e ficou presa entre o carro e uma parede.
O motorista, cujo nome não foi divulgado, ficou ferido e foi socorrido para o Hospital da Restauração, na área central do Recife. Não há informações sobre o seu atual estado de saúde e nem o que pode ter motivação o acidente
A Polícia Civil destacou que as registrou a ocorrência por meio da Delegacia de São Lourenço da Mata e que as investigações seguem até a completa elucidação do caso.