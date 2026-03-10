Ter, 10 de Março

Região Metropolitana do Recife

Mulher de 26 anos morre após ser atropelada por carro em São Lourenço da Mata; motorista fica ferido

Caso aconteceu no bairro da Muribara

Vítima, identificada como Juliana, não resistiu ao impacto da colisão e morreu no local.Vítima, identificada como Juliana, não resistiu ao impacto da colisão e morreu no local. - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Uma mulher de 26 anos morreu após ser atropelada por um carro em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

O caso aconteceu no bairro da Muribara, nessa segunda-feira (9). Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, agentes do 20º BPM foram acionados.

A vítima, identificada como Juliana, não resistiu ao impacto da colisão e morreu no local.

Informações iniciais apontam que a vítima seguia para o trabalho quando foi atingida e ficou presa entre o carro e uma parede.

O motorista, cujo nome não foi divulgado, ficou ferido e foi socorrido para o Hospital da Restauração, na área central do Recife. Não há informações sobre o seu atual estado de saúde e nem o que pode ter motivação o acidente

A Polícia Civil destacou que as registrou a ocorrência por meio da Delegacia de São Lourenço da Mata e que as investigações seguem até a completa elucidação do caso.

