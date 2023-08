A- A+

Agreste Mulher de 28 anos é vítima de feminicídio em motel na cidade de Santa Cruz do Capibaribe Suspeito do crime é um homem de 53 anos, que, após matar a mulher, tirou a própria vida

Uma mulher de 28 anos foi vítima de feminicídio em um motel na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. O crime aconteceu na madrugada desse domingo (13), no bairro Palestina.



O autor do crime, segundo a Polícia Civil do Estado (PCPE), é um homem de 53 anos, que também foi encontrado morto no estabelecimento, que fica às margens da PE-160.

De acordo com a corporação, após matar a mulher, o criminoso tirou a própria vida.



A ocorrência foi registrada pela Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe como feminicídio consumado e suicídio.



As investigações seguem até o esclarecimento do caso.

