Mulher de 32 anos corre 36 maratonas em 36 dias, médicos alertavam que ela não passaria de 16 anos

A- A+

A preparadora física Sophie Grace Holmes, de 32 anos, acometida de fibrose cística, completou nesta semana 36 maratonas em 36 dias. Segundo a corredora e influenciadora, este é um novo marco mundial e mostra como é possível conviver com a doença.

Desde que começou o desafio, a moradora de Essex, na Inglaterra, já arrecadou 25 mil libras esterlinas (cerca de 166 mil reais) para uma instituição voltada à ajudar pessoas com a sua condição.

"A eu mais jovem para quem falaram que nunca passaria dos 16 anos, isso foi por você porque você sempre acreditou sem nenhuma dúvida que qualquer coisa era possível, apesar de tudo", escreveu Sophie em uma publicação no seu Instagram.

O que é a fibrose cística?

Sophie foi diagnosticada com fibrose cística aos quatro meses. A doença afeta principalmente os pulmões, pâncreas e o sistema digestivo. No Brasil, é possível detectá-la através do teste do pezinho feito em recém nascidos.

Segundo a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, a fibrose císticas é causada por um gene defeituoso e a proteína produzida por ele faz com que o corpo produza muco mais espesso de 30 a 60 vezes do que o usual.

Os sintomas tendem a estar ligado à esse fator, mas se diferenciam em casa pessoa. Mas, por via de regra, estão sempre relacionados ao muco espesso, como por exemplo, se ele ficar acumulado no pulmão pode gerar tosse crônica, pneumonias de repetição, infecções e inflamações.

Outros sinais comuns:

Pele/suor de sabor muito salgado;

Tosse persistente, muitas vezes com catarro;

Infecções pulmonares frequentes, como pneumonia e bronquite;

Chiados no peito ou falta de fôlego;

Baixo crescimento ou pouco ganho de peso, apesar de bom apetite;

Diarreia;

Surgimento de pólipos nasais;

Baquetamento digital (alongamento e arredondamento na ponta dos dedos).

Veja também

MUNDO Parlamento espanhol aprova em definitivo a anistia aos separatistas catalães