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SAÚDE Mulher de 32 anos é diagnosticada com tumor cerebral após sintomas serem tratados como estresse Libby Woolaston levou meses até realmente obter o diagnóstico correto da doença

Após ter sintomas tratados como estresse e alterações hormonais, uma mulher de 32 anos descobriu que tinha um tumor cerebral. O caso aconteceu em Wolverhampton, na Inglaterra, e foi divulgado pela instituição Brain Tumour Research.

"Comecei a ter dores de cabeça e estava convencida de que algo estava errado . Fui ao médico e tive consulta após consulta de maio a setembro, mas continuavam me dizendo que era menopausa, problemas hormonais ou depressão. Um médico chegou a me perguntar se eu tinha filhos e disse: 'Você não acha que são seus filhos que estão lhe dando dor de cabeça?'", disse Libby Woolaston, em relato à Brain Tumour Research.

Em outubro de 2024, ela continuou a sentir os sintomas como vazamento de leite materno (mesmo tendo passado dois anos desde que parou de amamentar) e dores de cabeça, o que a fez procurar mais uma vez ajuda médica. Mas, nesta consulta, a profissional levantou a possibilidade de ser um tumor na hipófise.

"Os resultados confirmaram que eu tinha um tumor na hipófise, embora me tenham dito que era um pouco maior do que o normal e que não havia motivo para preocupação", afirmou.

Meses se passaram, e os sintomas pioraram. Até que, em março de 2025, Woolaston ficou cega do olho direito e os médicos descobriram que o tumor tinha crescido e começou a pressionar o nervo ótico.





"Fui encaminhada para uma ressonância magnética de urgência no mesmo dia e me disseram que eu não poderia ir para casa, que precisariam operar no dia seguinte. O tumor havia crescido de 1,5 cm para 5 cm em apenas um mês. No dia seguinte, fiz uma cirurgia de quatro horas e eles conseguiram remover todo o tumor. O cirurgião o removeu pelo meu nariz, então, felizmente, não fiquei com cicatrizes. Voltei para casa uma semana depois", relatou.

Porém, quatro semanas após o procedimento foi descoberto que se tratava de um tumor teratoide atípico (AT/RT), considerado cancerígeno.

"Em questão de semanas, o que começou como dores de cabeça evoluiu para um diagnóstico catastrófico de câncer cerebral. Consultei minha oncologista, e ela me disse que eu ficaria bem, mas não pôde me dar um prognóstico porque não há pesquisas suficientes sobre esse tipo de tumor em adultos. Ele só foi estudado em crianças", disse.

Em seguida, ela foi encaminhada para sessões de radioterapia e realizou 30 ao todo. Atualmente, ela enfrenta efeitos colaterais, como a perda de cabelo, dificuldades cognitivas, síndrome de Lhermitte devido a danos na minha medula espinhal (o que causa sensações desagradáveis de choque elétrico em todo o corpo). Porém, seus exames de fevereiro de 2026 deram negativo para o câncer.

"Agora faço exames a cada três meses. Minha visão voltou ao normal e, embora ainda tenha enxaquecas, elas não são tão fortes quanto antes. É horrível pensar que crianças pequenas estejam passando por tratamentos tão agressivos. Algo mais precisa ser feito. O cérebro é muito complexo e precisamos de mais financiamento e pesquisa para entender por que esses tumores ocorrem", afirmou.

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