Recife Mulher de 33 anos é morta a tiros dentro de carro de transporte por aplicativo; suspeitos fugiram Desconhecidos, que estavam a pé, surgiram no local e efetuaram os disparos em direção ao banco do passageiro

Uma mulher de 33 anos foi morta a tiros dentro de um carro de transporte por aplicativo, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife. O crime aconteceu nessa quinta-feira (9), na rua Boaventura Rodrigues.

A vítima, que não teve o nome divulgado, solicitou uma corrida para Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, e foi baleada logo após entrar no veículo.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), desconhecidos, que estavam a pé, surgiram no local e efetuaram os disparos em direção ao banco do passageiro, onde a mulher estava. Ela morreu no veículo.

"O motorista do carro saiu correndo", informou a PCPE, que confirmou a fuga dos criminosos logo após os tiros.

O caso foi registrado pela equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), como homicídio consumado. A Polícia Civil investiga o ocorrido.

