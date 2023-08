A- A+

agreste Mulher de 34 anos morre atropelada na BR-232, em Caruaru; motorista foge do local do acidente Acidente aconteceu no km 135 da via, por volta das 18h desse domingo (20)

Uma mulher de 34 anos morreu atropelada na BR-232, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O acidente aconteceu no km 135 da via, por volta das 18h desse domingo (20).



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi atropelada por um carro não identificado, que "saiu do local antes da chegada da viatura".

A mulher, identificada como Luciana Félix, morreu na área do acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado.



Também estiveram no local o Corpo de Bombeiros, o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil vai investigar o caso.

