Mulher de 39 anos decide ser celibatária e viraliza no TikTok ao revelar que por isso rejuvenesceu

Uma mulher de 39 anos diz que o segredo para seu brilho juvenil é abster-se do sexo. Rachel Witing diz que aprendeu a se disciplinar em sua jornada e não tem mais desejos sexuais graças a se tornar mais espiritual e desperta. A decisão ocorreu depois de perder o marido em 2011 e a irmã em 2022.

“Permanecerei celibatária até o dia de minha morte por causa da paz, felicidade e clareza que ganhei desde então. Também descobri que comecei a parecer e a me sentir dez anos mais jovem. Isso definitivamente reverteu o processo de envelhecimento para mim e nunca me sinto sozinha, apesar das pessoas constantemente presumirem que eu estou”, diz.

Depois de deixar um relacionamento de três anos e embarcar em uma jornada de cura, Rachel jurou que nunca mais faria sexo ou outro relacionamento, em uma tentativa de realmente se curar. Rachel, que agora trabalha como treinadora de relacionamento e recuperação de abuso, acrescentou:

“Estou tão satisfeita com minha vida agora, com hobbies, aventuras e até mesmo com a vida cotidiana. Deixando meu relacionamento, eu não queria voltar ao cenário do namoro e pular para outro relacionamento esperando que da próxima vez funcionasse melhor”, explica.

Ela afirma que não está focada em encontrar um parceiro ou relacionamento e tentar fazer funcionar, mas que planeja colocar todos os seus esforços em si mesma, além de ter amor-próprio, respeito e confiança nela mesma.

"Como bônus, pareço ainda mais jovem. Pode ser devido a ter menos estresse na minha vida. As pessoas ficam chocadas quando descobrem que tenho 39 anos e tenho uma filha de 21 anos e um filho de 14. Eles acham que tenho 29 anos”, disse.

Rachel diz que abandonar relacionamentos românticos a deixou se sentindo liberta, confiante e fortalecida como mulher e que seus níveis de energia estão às alturas. Ela agora diz que não quer depender de mais ninguém para ser feliz.

