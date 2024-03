A- A+

Sertão Mulher de 40 anos é espancada pelo companheiro em Ipubi, no Sertão; suspeito está foragido Suspeito teria agredido a mulher com golpes no rosto e corpo, e a ameaçado com uma faca

Nessa quinta-feira (7), véspera do Dia Internacional da Mulher, mais um crime de violência doméstica foi registrado em Pernambuco. Desta vez, em Serrolândia, distrito de Ipubi, no Sertão.



A vítima, uma mulher de 40 anos, foi espancada dentro de casa pelo companheiro, que estava embriagado. As agressões ocorreram após um desentendimento entre o casal.

O suspeito, de 42 anos, teria agredido a mulher com golpes no rosto e corpo, e a ameaçado com uma faca. Após conseguir um celular, a vítima ligou para a Polícia Militar (PMPE), que foi ao local.

Segundo a corporação, o efetivo da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionado para uma ocorrência do tipo Maria da Penha. Ao chegar à residência, os agentes encontraram a mulher com escoriações no corpo e com o olho roxo.

Vítima foi encontrada com o olho roxo. Foto: Cortesia

Com vários hematomas no olho e boca, a vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade de Trindade, também no Sertão. Não há informações sobre o atual estado de saúde dela.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que a Delegacia da 204ª Circunscrição de Ipubi registrou o caso como lesão corporal por violência doméstica/familiar.

A corporação disse ainda que as investigações foram iniciadas e seguem até a elucidação dos fatos. O suspeito de cometer o crime ainda não foi localizado.

