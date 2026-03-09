Região Metropolitana do Recife
Mulher de 40 anos é morta a facadas em via pública em Jaboatão dos Guararapes; PCPE investiga crime
Caso foi registrado como homicídio consumado
O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso - Foto: Google Street View/Divulgação
Uma mulher de 40 anos foi morta a golpes de faca no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (9), e, segundo a Polícia Civil de Pernambuco, ocorreu em via pública.
A corporação não detalhou o caso, mas informou que a vítima morreu no local.
Informações preliminares apontam que o crime aconteceu após uma confusão envolvendo uma adolescente e seus parentes.
O caso foi registrado como homicídio consumado, por meio do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife.
"As investigações seguirão até a elucidação total dos fatos", afirmou a PCPE.