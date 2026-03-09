A- A+

Região Metropolitana do Recife Mulher de 40 anos é morta a facadas em via pública em Jaboatão dos Guararapes; PCPE investiga crime Caso foi registrado como homicídio consumado

Uma mulher de 40 anos foi morta a golpes de faca no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (9), e, segundo a Polícia Civil de Pernambuco, ocorreu em via pública.



A corporação não detalhou o caso, mas informou que a vítima morreu no local.

Informações preliminares apontam que o crime aconteceu após uma confusão envolvendo uma adolescente e seus parentes.



O caso foi registrado como homicídio consumado, por meio do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife.



"As investigações seguirão até a elucidação total dos fatos", afirmou a PCPE.

