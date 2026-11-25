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Investigação Mulher de 44 anos é morta a tiros por encapuzado em Serrita, no Sertão de Pernambuco Caso foi registrado como homicídio pela Delegacia de Serrita

Uma mulher de 44 anos foi morta a tiros na cidade de Serrita, no Sertão de Pernambuco, nessa terça-feira (24).



O nome da vítima não foi informado, mas informações apuradas pelo g1 apontam que a mulher é a corretora de empreendimentos Eliane Ramalho Roque.



Ela teria ganhado um prêmio de R$ 1 milhão no sorteio de uma plataforma em agosto deste ano.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), um encapuzado, que vestia roupas pretas, atirou contra a vítima e fugiu em uma caminhonete de cor preta.



A Polícia Militar foi acionada por meio do 8º BPM, que isolou a área até a chegada dos órgãos competentes e fez buscas, mas o suspeito não foi localizado.



O caso foi registrado como homicídio pela Delegacia de Serrita, que investiga a ocorrência para identificar a autoria e a motivação do crime.

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