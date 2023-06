A- A+

Recife Mulher de 45 anos é morta dentro de casa no bairro do Prado, na Zona Oeste O crime aconteceu na noite dessa segunda-feira (5), na avenida Jockey Clube

Uma mulher de 45 anos foi morta a tiros dentro de casa, no bairro do Prado, na Zona Oeste do Recife.

O crime aconteceu na noite dessa segunda-feira (5), na avenida Jockey Clube.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima, que não teve o nome divulgado, foi encontrada sem vida, com perfurações de arma de fogo.

O crime foi registrado pela equipe de Força Tarefa de Homicídios da Capital. As investigações foram iniciadas e seguem até a elucidação do crime, informou a PCPE.

