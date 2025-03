Mulher de 46 anos perfeitamente saudável alerta sobre sinais desconhecidos após sofrer um infarto

A- A+

A corretora imobiliária, Nikki, de Houston, no Texas (EUA), sofreu um infarto aos 46 anos, mesmo sendo "perfeitamente saudável".

Agora, ela se dedica a publicar vídeos em suas redes sociais para alertar sobre os sinais pouco conhecidos da condição cardíaca.

Ela conta que cerca de uma semana antes do evento, foi atingida por dores no ombro e ondas de náusea, mas presumiu que estava passando pela perimenopausa.

— Cerca de uma semana atrás, comecei a acordar de manhã e meu ombro esquerdo estava dolorido — conta em sua conta no TikTok. — Parecia que eu estava dormindo errado. Pensei que possivelmente fosse um ombro congelado da perimenopausa. Então, no dia anterior ao meu ataque cardíaco, acordei de manhã e meu ombro estava dolorido novamente. Senti que ia vomitar.

No entanto, ela seguiu seu dia normalmente e levou apenas cerca de 15 minutos para superar a náusea.

Na manhã de sua emergência médica, apesar de apresentar os mesmos sintomas, ela acordou normalmente e tomou um café.

Foi só depois de se sentar novamente que ela começou a sentir um aperto no peito.

— Então, a dor do meu ombro começou a descer um pouco pelo meu braço. Naquele momento, segurei meu marido e disse a ele "não vá trabalhar ainda, eu realmente não estou me sentindo muito bem. Vou entrar no chuveiro e ver se isso me ajuda a me sentir melhor" — diz.

Quando ela saiu do chuveiro, ela realmente se sentia melhor e disse que o marido podia ir trabalhar. Em seguida, ela foi a uma consulta médica para um problema de saúde não relacionado.

— No médico eu contei o que tinha acontecido e ele disse que se acontecesse de novo eu deveria ir direto para o pronto-socorro. Ele não achou que eu deveria ir imediatamente porque eu não estava sentindo nenhum sintoma e eles provavelmente não conseguiriam ver o que estava acontecendo — conta Nikki.

No entanto, cerca de uma hora depois, ela foi repentinamente atingida por sintomas comuns de um infarto, incluindo dor repentina, peso e uma sensação de aperto no peito. Ela então correu para o pronto-socorro, onde foi atendida e diagnosticada com ataque cardíaco.

Em vídeos publicados no TikTok, ela disse que agora se sente "muito melhor física e mentalmente".

Como ela não tinha bloqueios ou acúmulo de placas em suas artérias, os médicos da emergência não sabiam dizer a causa do infarto.

Então Nikki procurou um especialista em coração feminino no Texas Heart Institute. Segundo ela, a principal hipótese é que tenha sido "uma tempestade perfeita de perimenopausa e uma doença recente".

Exames indicam que ela tem danos duradouros em seu coração, para os quais ela está passando por mais exames.

