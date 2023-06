A- A+

Recife Mulher e criança morrem em tiroteio no Pina, na Zona Sul do Recife, na noite de sexta (2) Outras três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital da Restauração, na área central do Recife

Um tiroteio deixou uma mulher e uma criança mortas na noite da última sexta-feira (2), na Comunidade do Bode, no Pina, na Zona Sul do Recife. Outras três pessoas foram socorridas com ferimentos.

Segundo nota da Polícia Militar (PM), homens encapuzados chegaram atirando na comunidade. O caso foi registrado como dois homicídios (dolosos) consumados e três homicídios tentados.

As vítimas fatais foram uma mulher de 47 anos, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local, e uma criança de um ano e dois meses, identificada como Ariele Lavínia Barros de França Nogueira, que foi socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, mas também não resistiu e foi a óbito.

As outras três vítimas sobreviventes foram um homem de 22 anos e duas mulheres de 23 e 17 anos, que estavam num espetinho próximo.

Eles sofreram ferimentos e foram levados para o Hospital da Restauração (HR), localizado no Derby, onde receberam atendimento médico. Ainda não se sabe o estado de saúde deles.

Após a perícia criminal e papiloscópica, os corpos das vítimas fatais foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML).

As investigações foram iniciadas pela Polícia Civil (PCPE) e seguem até esclarecimento dos fatos.

Veja também

meio ambiente Nova secretária-geral da OMM promete lutar com paixão contra a mudança climática