Mata Norte Mulher de 47 anos morre após ser atropelada por ônibus na PE-062, em Condado, na Mata Norte Relatos de testemunhas apontam que a vítima saiu repentinamente do acostamento, entrou na via e foi atingida pelo coletivo

Uma mulher de 47 anos morreu após ser atropelada por um ônibus na rodovia PE-062, em Condado, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. O acidente aconteceu na noite dessa terça-feira (12).



De acordo com a Polícia Civil do Estado (PCPE), relatos de testemunhas apontam que a vítima saiu repentinamente do acostamento, entrou na via e foi atingida pelo coletivo.



A corporação informou, ainda, que o condutor do veículo prestou socorro e chegou a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um equipe esteve no local e constatou que a vítima, identificada como Maria José dos Santos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na área do acidente.



A Polícia Científica foi acionada para periciar o local. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) da região.



O caso foi registrado pela 11ª Delegacia Seccional de Goiana como acidente de trânsito com morte. De acordo com a PCPE, as investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso.

