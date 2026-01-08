A- A+

Região Metropolitana do Recife Mulher de 56 anos é presa após destruir imagem de santa em igreja no centro de Paulista Caso aconteceu nesta quinta-feira (8), na Igreja Matriz de Santa Isabel, situada no centro do município

Uma mulher de 56 anos foi presa após destruir a imagem de Nossa Senhora das Graças em uma igreja no centro de Paulista, na Região Metropolitana do Recife.



O caso aconteceu nesta quinta-feira (8), na Igreja Matriz de Santa Isabel, situada no centro do município.



A imagem estaria em uma mesa posicionada no centro do local religioso quando a suspeita, que não teve o nome divulgado, jogou o objeto de gesso no chão, que ficou destruído.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou, por meio da 8ª Delegacia Seccional de Paulista, a ocorrência de dano/depredação envolvendo a mulher.

"As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação do caso", destacou a corporação, que não detalhou se tratar de caso de intolerância religiosa ou surto.

Veja também