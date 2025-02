Mulher de 57 anos é atropelada e morre, neste domingo (9), em Caruaru

Uma mulher foi atropelada e morreu, na manhã deste domingo (9), em Caruaru, Agreste pernambucano.

A vítima, de 57 anos, andava na rua São Vicente Ferres, no bairro da Boa Vista, quando, por volta das 5h, foi atingida por um veículo em alta velocidade. Câmeras de segurança registraram o momento.

A Polícia Civil de Pernambuco (PC-PE) informou que o condutor do veículo era um homem de 23 anos, que foi autuado em flagrante delito pelas autoridades.

Nas imagens registradas, é possível perceber que o carro vem em alta velocidade, atingindo em cheio a mulher, que é arremessada para cima. Na sequência, o motorista perde o controle e bate num muro adiante.

Segue, abaixo, a nota da Polícia Civil de Pernambuco:

"A Polícia Civil de Pernambuco informa que autuou em flagrante delito, por meio da Delegacia de Caruaru, no dia 09/02, um homem de 23 anos, por um acidente de trânsito com vítima fatal. O caso aconteceu na rua São Vicente Ferrer, no bairro da Boa Vista, em Caruaru, e vitimou uma mulher de 57 anos. O autor foi apresentado à autoridade policial para realização dos procedimentos cabíveis".