A- A+

feminicídio Mulher de 57 anos é morta a facadas pelo companheiro em Garanhuns, no Agreste O caso aconteceu na residência do casal, no bairro de Heliópolis

Uma mulher de 57 anos foi morta a facadas pelo companheiro, um homem de 69 anos, que tirou a própria vida após o crime.



O caso aconteceu na residência da família, na tarde dessa segunda-feira (23), no bairro de Heliópolis, em Garanhuns, no Agreste pernambucano.



De acordo com a Polícia Militar, os corpos foram encontrados pelos filhos do casal. No local, também estava uma arma.



A Polícia Civil de Pernambuco trata o caso como feminicídio. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o crime.

Veja também

Primeiros séculos Egito anuncia descoberta de 'cidade romana inteira' em Luxor