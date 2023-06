A- A+

submarino titan Mulher de executivo que está em submarino desaparecido é descendente de casal morto no Titanic Wendy Rush é tataraneta de Isidor e Ida Straus, duas das pessoas mais ricas que morreram a bordo do transatlântico em 1912

A mulher de Stockton Rush, diretor-executivo da OceanGate e piloto do submersível que desapareceu no domingo (18) enquanto mergulhava até os destroços do Titanic, é descendente de dois passageiros de primeira classe que morreram quando o transatlântico afundou em 1912. Wendy Rush é tataraneta de Isidor e Ida Straus, duas das pessoas mais ricas a bordo do navio em sua primeira viagem.

Wendy e Rush se casaram em 1986. Nas redes sociais, ela declara ter participado de três expedições do OceanGate nos últimos dois anos. Além disso, atua como diretora de comunicações da empresa. Em 2019, seu marido descreveu a indústria de submersíveis como “obscenamente segura” e reclamou que a regulamentação para este tipo de embarcação de passageiros atrasa a inovação.

Os ancestrais dela são conhecidos por sua história de amor. Sobreviventes do desastre disseram ter visto Isidor recusar um assento em um bote salva-vidas quando mulheres e crianças ainda esperavam para fugir. Ida, que era casada com ele há 40 anos, declarou que não deixaria o marido. Os dois foram vistos de braços dados no convés do Titanic enquanto o navio afundava.

O corpo de Isidor Straus foi encontrado no mar cerca de duas semanas após o naufrágio do Titanic. Já os restos mortais de Ida Straus nunca foram recuperados. A notícia, divulgada pelo The New York Times, ocorre enquanto as buscas pelo submersível desaparecido entram em fase crítica. Isso porque, de acordo com a Guarda Costeira dos EUA, as reservas de oxigênio podem esgotar em poucas horas.

Veja também

Educação Termina hoje prazo para inscrições no Sisu