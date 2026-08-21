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SAÚDE Mulher de Lito Sousa diz que influenciador teve diagnóstico de Creutzfeldt-Jakob; entenda a condição Informação foi publicada em vídeo nesta sexta-feira (21)

A mulher de Lito Sousa afirmou, em um vídeo publicado nesta sexta-feira (21), que o piloto e influenciador de 59 anos sofre da doença de Creutzfeldt-Jakob. Na mesma publicação, ela pediu indicações de informações sobre a doença e escreveu: "Eu acredito na sua cura!".

A informação representa uma mudança em relação ao quadro divulgado em julho, quando Lito estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com diagnóstico de inflamação do sistema nervoso central (SNC). Na ocasião, ele apresentava perda de parte dos movimentos e dormência no braço esquerdo.

O que aconteceu com Lito

Lito Sousa, conhecido pelo canal "Aviões e Música", foi internado em julho após apresentar sintomas neurológicos que haviam começado cerca de 20 dias antes. O quadro era tratado como uma inflamação do sistema nervoso central, que pode atingir estruturas como cérebro, medula espinhal e meninges.

Na mesma época, Lito havia revelado que também recebera diagnóstico de câncer de próstata. Ele contou que havia descoberto a doença cerca de três meses antes e precisou passar por duas biópsias, uma na próstata e outra no reto.

"Tem três meses que descobri, eu precisei passar por duas biópsias, uma na próstata e outra no reto. A do reto deu como tumor não maligno, mas a da próstata, infelizmente, positivou em diversos fragmentos para adenocarcinoma", afirmou.

O tratamento do câncer seria definido depois da resolução do quadro neurológico.

O que é a doença de Creutzfeldt-Jakob

A doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) é descrita pelo Ministério da Saúde como uma doença priônica, rara, neurodegenerativa, progressiva e fatal. O quadro clínico inicial é caracterizado por demência, com perda de memória e tremores, além de outros sinais e sintomas neurológicos e multifocais.

A doença está relacionada aos príons, partículas infecciosas formadas somente por proteínas e caracterizadas pela alta estabilidade e resistência a diversos processos físico-químicos.

Segundo a definição apresentada pelo Ministério da Saúde com base na Organização Mundial da Saúde (OMS), um caso pode ser classificado como possível, provável ou definitivo a partir dos sinais e sintomas, resultados de exames e histórico epidemiológico.

A confirmação definitiva, porém, só pode ser feita por meio de necropsia com análise neuropatológica de fragmentos do cérebro, com testes histopatológicos e/ou imunohistoquímicos.

O que foi divulgado até agora

Até julho, o diagnóstico informado publicamente para Lito era de inflamação do sistema nervoso central, além do adenocarcinoma de próstata. A nova informação sobre a doença de Creutzfeldt-Jakob foi apresentada pela mulher do piloto nesta sexta-feira.

A publicação veio acompanhada de um pedido de informações sobre a doença:

"Quem souber de algum real para Creutzfeld-Jacob marca a @kabranco que vai filtrar as informações para mim".

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