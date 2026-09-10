A- A+

Saúde Mulher de Maduro pede prisão domiciliar nos EUA por problemas cardíacos Cilia, 69, está em uma prisão federal do Brooklyn, em Nova York

Leia também

• Maduro apela à sua imunidade e pede retirada das acusações nos EUA

• Maduro apela à sua imunidade e pede retirada das acusações nos EUA

• 'Estamos firmes', diz Nicolás Maduro ao publicar fotos da prisão nas redes sociais

A mulher do presidente venezuelano deposto Nicolás Maduro, processada por tráfico de drogas nos Estados Unidos, onde está na mesma prisão que o marido, solicitou prisão domiciliar, alegando problemas cardíacos.

Antes de ser capturada em janeiro, em uma operação realizada pelos Estados Unidos em Caracas, Cilia Flores "estava fisicamente saudável e não tomava nenhum medicamento de uso contínuo além de uma injeção mensal", ressaltou seu advogado Mark Donnelly em um documento com data de ontem. Agora, ela faz uso de quatro medicamentos e sofre de problemas cardíacos, destacou sua defesa.

Cilia, 69, está em uma prisão federal do Brooklyn, em Nova York. Por considerar que suas condições de reclusão não lhe permitem receber um atendimento adequado, o advogado solicitou que ela seja colocada em prisão domiciliar, com vigilância armada 24 horas, tornozeleira eletrônica e passaporte confiscado.

O ex-presidente venezuelano e sua mulher são acusados ajudar a traficar cocaína para os Estados Unidos, o que eles negam.

Antes de ser capturada em janeiro, Cilia Flores estava fisicamente saudável

Veja também