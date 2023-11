A- A+

AGRESSÃO Mulher de vereador dá tapa no rosto de servidora durante confusão com troca de xingamentos na Câmara Mulher de Tito Forquilha (PTB), Natálina Mendes trocou insultos com a funcionária durante a sessão na Casa legislativa, quando uma delas foi chamada de 'piranha'; veja o vídeo

A esposa do vereador João Augusto de Arruda (PTB), conhecido como "Tito da Forquilha", agrediu uma servidora durante uma discussão na Câmara Municipal de Rosário Oeste, em Mato Grosso. A sessão, realizada na última terça-feira (14), terminou em confusão, com troca de ofensas e tapas, após um grupo de servidores ler uma nota de repúdio contra o vereador.

De acordo com os agentes de Combate a Endemia, o vereador teria sido responsável por espalhar um áudio em que acusa os funcionários de entregarem seringas à população para que vacinem os animais de estimação em casa, fazendo assim, uso indevido do dinheiro público. Os agentes foram à Câmara ler uma nota de repúdio contra Tito da Forquilha, irritados com o parlamentar pelo áudio com sua voz viralizar nas redes sociais, alegando constrangimento.

"Os servidores não tolerarão em hipótese alguma esse ataque indecoroso. Temos consciência, comprometimento e responsabilidade", afirmaram os agentes em texto lida na Casa. Forquilha rebateu os argumentos, mas teve sua fala interrompida por gritos e vaias dos servidores.

Ainda na sessão, a mulher de Forquilha, Natálina Mendes, trava uma discussão com uma servidora. As duas trocam xingamentos e ofensas. Elas são apartadas, mas o bate-boca segue do lado de fora da Câmara, e termina com um tapa dado pela mulher de Forquilha na servidora, e gritos de "piranha" e "puta".

Natálina ainda tenta bater nas irmãs com um pedaço de pau. À Gazeta Digital, o vereador afirmou que sua mulher também foi agredida, teve a roupa rasgada, e faria exame de corpo de delito.

De acordo com a Polícia Civil, Selma foi à delegacia e afirmou ter sido agredida fisicamente pela esposa de um vereador. Em nota, o órgão informou que o caso, registrado como lesão corporal, não terá detalhes divulgados, a fim de preservar os envolvidos, "por se tratar de crime de âmbito privado".

A Câmara de Rosário Oeste alegou em nota que "repudia o desrespeito com o Poder Legislativo, e informa que todas as mídias "serão enviadas à autoridade policial para apurar o responsável". Ainda segundo a Casa, não houve danos ao patrimônio público.

Veja também

GUERRA ISRAEL-HAMAS Movimentos sociais e partidos se unem em solidariedade aos palestinos