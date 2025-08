Mulher denuncia importunação sexual; vítima filmou homem se masturbando em obra no Poço da Panela

A- A+



"Me sinto constrangida, desprotegida, invadida e violentada" são com essas palavras que uma mulher denuncia um crime de importunação sexual.

A vítima estava sozinha no próprio apartamento, no último sábado (26), ao meio-dia, quando percebeu uma movimentação estranha vindo de um funcionário de obra na construção de um prédio próximo. A edificação está localizada na Avenida 17 de Agosto, em trecho do bairro do Poço da Panela, na Zona Norte do Recife.



A mulher, que não terá identidade revelada para evitar uma exposição ainda maior, prestou queixa na polícia e denunciou importunação sexual. Ela relata que enquanto lavava roupa, olhou pela janela e reparou um homem, com as calças abaixadas, olhando em direção ao apartamento dela.

"No primeiro momento, achei estranho, não entendi os movimentos dele. Então, decidi pegar meu celular e dar um zoom para ver se era o que estava parecendo. Foi aí que percebi que ele estava, sim, se masturbando na minha direção. Nesse momento, senti uma sensação horrorosa de que não podia ter segurança nem na minha própria casa", contou.



O ato a deixou tão desnorteada que o primeiro pensamento foi duvidar e tentar minimizar o fato. "Até achei que ele pudesse estar fazendo para ele mesmo, porém, percebi que quando apontava o celular para ele, o homem se escondia e quando me afastava da janela ele parava. Ele esperava eu aparecer para praticar o ato libidinoso novamente", denunciou.



Apesar de ter divulgado apenas um trecho curto do vídeo, a vítima revela que a prática criminosa do homem durou mais de 30 minutos. Tempo suficiente para que ela começasse a juntar provas com o intuito de que isso nunca mais voltasse a acontecer com ela e nenhuma outra mulher.



“Filmei para documentar provas, expor esse gesto obsceno e essa situação inadmissível. Pelo que dá para ver nas filmagens, ele estava sozinho no pavimento, fardado, com a roupa da empresa da construção que realiza a obra, enquanto outros trabalhadores estavam na parte de cima”, afirmou.



A jovem lamentou também que ao entrar em contato com a empresa responsável, não teve o devido apoio e resolução esperada, já que a construtora não conseguiu identificar o homem que se masturbou enquanto a encarava da construção.



Defesa da vítima

De acordo com a advogada Ana Carla Barros de Azevedo, os próximos passos serão em busca dos direitos da vítima. “É importante deixar claro que a empresa tem responsabilidade pelos atos dos seus funcionários, especialmente quando praticados no contexto da atividade que ela executa. O que minha cliente sofreu viola a dignidade, a privacidade e a segurança. Por isso, adotaremos todas as medidas legais cabíveis, tanto na esfera cível quanto, se necessário, na esfera criminal”, explicou a advogada da vítima.

Empresa

Em nota, a empresa informou que seguirá colaborando plenamente com as autoridades competentes até que o caso seja totalmente esclarecido. Confira a nota na íntegra:

Informamos que, no dia 28 de julho (segunda-feira), a LMA Empreendimentos foi alertada por uma moradora do entorno de uma de suas obras sobre um possível ato libidinoso, supostamente cometido por um colaborador.

A moradora registrou a ocorrência em vídeo e encaminhou a denúncia à empresa. Diante da gravidade do relato, a LMA adotou de imediato as seguintes providências: Prestou total solidariedade à moradora, reconhecendo a seriedade da situação; Iniciou uma apuração interna para identificar o envolvido e apurar os fatos; Acionou as autoridades policiais no dia 30 de julho (quarta-feira), com o objetivo de garantir uma investigação isenta, uma vez que, até o momento, não foi possível confirmar a identidade do autor.

A LMA Empreendimentos repudia veementemente qualquer conduta que viole a dignidade, o respeito e a segurança das pessoas. Reafirmamos nosso compromisso com a ética, a transparência e o respeito à comunidade em todas as nossas ações. Seguiremos colaborando plenamente com as autoridades competentes até que o caso seja totalmente esclarecido e o responsável seja responsabilizado nos termos da lei.

Atenciosamente, Diretoria da LMA Empreendimentos



