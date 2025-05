A- A+

Mulher desaparece no centro do Recife nesta quarta-feira (7) Família pede ajuda para encontrar Maria José da Silva, que sofre de esquizofrenia

Uma mulher, de 46 anos, está desaparecida desde às 11h desta quarta-feira (7).

De acordo com Emerson Barros, Maria José, sua mãe, saiu de casa com a mãe, avó de Emerson, ainda pela manhã. Ela foi vista pela última vez próxima ao Shopping Boa Vista.

As duas teriam ido até o Posto de Atendimento VEM, localizado no bairro da Boa Vista, para fazer atualização de dados cadastrais.

No percuso de volta para casa, Maria José se perdeu da própria mãe. Foi neste momento que Emerson recebeu uma ligação da avó, informando o desaparecimento.

"Minha mãe tem esquizofrenia e, por isso, tem dificuldade de lembrar o caminho para os lugares e precisa de ajuda para se localizar", explica Emserson sobre o motivo da preocupação.

Após horas sem informações da mãe, a família efetuou um boletim de ocorrência na Delegacia de Santo Amaro.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Maria José da Silva, pode ser encaminhada para Emerson por meio do número (81) 99538-8734 ou ainda via mensagem no seu Instagram: @emersonbarrospe.

