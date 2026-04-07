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Saúde Mulher descobre problema cardíaco usando o telefone; entenda o caso Diagnóstico foi motivado por descoberta fazendo um teste com o próprio celular

Caite Smith, de 21 anos, descobriu que sofria um problema no coração usando apenas o seu telefone. Ao perceber que seus batimentos cardíacos estavam acima do normal, foi procurar ajuda médica e recebeu o diagnóstico da doença de Graves, uma condição autoimune.

A britânica, do condado de Merseyside, gravou os próprios batimentos cardíacos usando seu iPhone e, em seguida, fez a contagem deles usando o aplicativo Saúde, disponível apenas para IOS. A jovem de 21 anos já havia percebido anteriormente que seu coração costumava bater muito rápido (inclusive, afirma que sua blusa costumava se mover pelo subir e descer do peito).

No entanto, ver os sinais descritos no aplicativo foi um motivo de alerta para procurar ajuda médica. O vídeo em que fala sobre o seu diagnóstico já teve mais de 15 milhões de visualizações no TikTok.

"Fiquei apavorada. Chorei imediatamente após receber a notícia e tive um ataque de pânico. Fiquei em completo choque. Sinceramente, nunca suspeitei que teria problemas cardíacos, principalmente porque ninguém na minha família tem histórico de problemas de saúde", afirmou Catie.

Em sua postagem, ela também recomenda nunca deixar os sinais e sintomas passarem despercebidos.

"Se você for tentar, recomendo que faça isso em um ambiente tranquilo e enquanto estiver descansando. Assim, fica mais fácil ouvir as batidas do seu coração com clareza. Só tome cuidado para não usar muita força com o celular. Se notar algo incomum ou que não pareça certo, o melhor é sempre consultar um profissional", aponta.

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