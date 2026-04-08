A- A+

DIAGNÓSTICO Mulher descobre tumor cerebral que estava escondido nos cílios postiços A britânica chegou ao diagnóstico depois de causar preocupação entre os familiares com o estado de um dos seus olhos

Um tumor ficou escondido nos cílios postiços de Jenny Keepe, de 34 anos. Segundo o relato da britânica, seus familiares perceberam que algo estava errado quando ela retirou as extensões pela primeira vez em muito tempo.

Até aquele momento, a gerente de bar, natural de Cheshire, na Inglaterra, investia no "volume russo", um tipo de extensão que deixa os cílios muito volumosos. Ao ver uma pequena massa em um dos olhos, que também estava com uma aparência saltada, causou preocupação entre as pessoas próximas de Jenny.

Ela decidiu procurar um médico logo em seguida e foi encaminhada para fazer exames. O que resultou na descoberta por meio de uma ressonância magnética: a mulher convivia com um tumor cerebral benigno chamado meningioma, considerado estável pelos médicos.

De acordo com o Hospital John Hopkins, referência em tratamentos de câncer, os sintomas comuns podem incluir:

Dores de cabeça;

Convulsões;

Turvação visual;

Fraqueza nos braços ou pernas;

Dormência;

Perda de equilíbrio;

Perda de audição; e

Perda de memória.

Veja também