Tourada Mulher é atacada por touro de quase meia tonelada na Espanha; assista ao vídeo O caso aconteceu no último domingo (27) e foi registrado por pessoas que estavam no local

Uma mulher foi atacada por um touro em uma tourada na cidade de Titulcia, região de Madrid, na Espanha. O ataque do animal aconteceu no momento em que a jovem estava distraída usando o celular.



O caso, que aconteceu no último domingo (27), foi registrado por pessoas que estavam no local do incidente. Vídeos com as imagens do momento foram compartilhados nas redes sociais.

É possível ver o touro correndo pelas ruas. Enquanto a mulher estava distraída mexendo no celular, o animal passa direto ao tentar virar a rua, mas acaba escorregando e dá chifradas nela.

A vítima foi atingida pelas costas e arremessada para cima. Após o primeiro ataque, a mulher recebeu várias investidas do animal, que pesa quase meia tonelada. Pessoas tentaram ajudar a jovem dando pauladas no touro enquanto ele arrastava a vítima pelo chão.



Estado de saúde

A prefeitura da cidade divulgou, em nota, que a mulher foi levada para o hospital e precisou passar por uma cirurgia. Ela foi transferida para outra unidade de saúde, e seu quadro é estável.

De acordo com a imprensa local, a jovem seria uma ativista de movimentos contra as festas que envolvem o animal no país.

Assista ao vídeo:

TERRORÍFICO |



Una mujer sufre fuertes embestidas de un toro durante una "encerrona" en España ya que estaba completamente distraída con su teléfono celular que no se dio cuenta de la situación.



Milagrosamente salvó su vida y no habría tenido heridas demasiado graves. pic.twitter.com/KlLe7K5nIJ — El Nacional (@elnacionalpy) August 27, 2023

