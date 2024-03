A- A+

BRASIL Mulher diz que tubarão passou embaixo dela em praia do RJ, e especialista explica: "Peixe parecido" Segundo o biólogo Ricardo Gomes, Mariana encontrou um Bijupirá, espécie de peixe que tem semelhanças com um cação

A jornalista Mariana Procopio passou por um grande susto no último sábado, dia 2. Em um relato em seu Instagram, ela disse que viu um tubarão enquanto nadava na Praia Vermelha, na Urca, Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com ela, o encontro ocorreu a aproximadamente um quilômetro da areia.



Entretanto, um especialista afirmou ao Globo que não há registros de tubarões naquela região. Segundo biólogo diretor do Instituto Mar Urbano, Ricardo Gomes, a mulher encontrou um Bijupirá, espécie de peixe que tem semelhanças com um cação.

— Tudo que a Mariana narra se parece com o comportamento do Bijupirá. E está na época dele aparecer na região. Com a água turva da entrada da Baía de Guanabara é muito fácil fazer essa confusão porque eles são semelhantes. Até um pescador experiente poderia se enganar — explica ele.

No vídeo postado em sua rede social, Mariana afirma que não queria criar pânico, e sim fazer um alerta para outros nadadores.

— Acabei de ter um encontro com um "tubarão". Algo impensável. Estava há mil metros da água, passou embaixo de mim, veio perto de mim. Parei de nadar, fiquei olhando para ele. Ele vinha e voltava — contou ela. — Nado no mar e sei que muita gente vive disso. Não é para entrar em desespero. Subi nas pedras, fiquei em pânico, depois me acalmei e voltei nadando com um grupo. É importante ficar alerta para não nadar sozinho — completou.





Segundo Gomes, o Bijupirá é um peixe inofensivo e "bobo", que costuma fugir dos mergulhadores quando é avistado. Ele também ressalta que, mesmo que fosse um tubarão, os ataques são raros e que sua presença deve ser comemorada:

— De 1931 até hoje, nós só tivemos sete casos de ataques acidentais no Rio. Eles são raros. Se um tubarão é encontrado, isso é um indicativo de que aquele ambiente está mais saudável. Eles são guardiões da vida marinha, são predadores topo de cadeia e controlam as populações de outros peixes. Avistar um tubarão é um caso para ser comemorado, mas não foi o caso — afirma o biólogo.

As águas onde o encontro ocorreu ficam em um dos pontos turísticos do Rio. A Praia Vermelha está situada entre o morro do Pão de Açúcar e o morro da Babilônia. Ela está voltada para o oceano e tem como uma de suas características a renovação constante de águas trazidas do alto mar pela corrente marinha. Além disso, não recebe o despejo direto de água pluvial e esgoto na praia.

