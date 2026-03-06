A- A+

VIOLÊNCIA Mulher diz ter sido assaltada, em 2025, por acusado de matar motorista de aplicativo, no Recife Vitima afirma que suspeito roubou dois celulares dela

Uma motorista de aplicativo que pediu para não ser identificada procurou a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, Zona Oeste do Recife, nesta sexta-feira (6), para denunciar o mesmo homem acusado de ter matado o motorista de aplicativo Victor Dantolli de Fontes Souza, de 36 anos.

Cosme Victor Candido, de 29 anos, mais conhecido como Cosminho, foi capturado na quinta-feira (5), às margens da BR-101, no Barro. Ele passa por audiência de custódia ainda nesta sexta. A sessão acontece em formato remoto, por conta do feriado da Data Magna de Pernambuco. Mais cedo, ele fez exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, área central da capital.

A mulher disse à Folha de Pernambuco que teria sido assaltada pelo acusado na noite do dia 19 de abril de 2025, um sábado. Naquela época, ele solicitou o veículo partindo do bairro do Cordeiro com destino ao Arruda, na Zona Norte.

“Quando ele foi preso, ontem, que eu vi ele saindo do carro da polícia, veio todo o filme na minha cabeça do momento em que ele me assaltou”, explica.

A vítima narrou ainda que, quando os dois chegaram ao destino da corrida e ela puxou o freio de mão do carro, Cosme teria anunciado o assalto. Segundo ela, ele teria sentado no banco traseiro, ao lado direito do carro.

“Ele disse: 'O negócio é o seguinte. Isso aqui é um assalto'. Eu já fui olhando para trás. Ele engatou o revólver. Estava armado. Daí, eu botei as mãos para cima, soltei o cinto e ele disse: ‘você vai sair sem nada’. Eu peguei e saí com a mão para cima. Ele não levou meu carro porque é com chave de presença. Então, o carro ficou ligado. Na hora da saída, ele deve ter estancado e o carro não ligou mais. Ele levou dois celulares meus”, acrescenta.

A motorista de aplicativo também aguarda a finalização da audiência de custódia de Cosme e teme que ele seja solto. Na época do assalto, ela prestou boletim de ocorrência na Delegacia de Boa Viagem, mas segundo orientações policiais, vai prestar um novo B. O. para que outro inquérito seja aberto, a fim de que a polícia investigue o caso.

“Eu não sei nem descrever o que eu senti ao vê-lo saindo do carro da polícia. Tenho certeza de que se eu não tivesse saído do meu carro, ele tinha me matado, igual ele atirou no Victor. As câmeras que podem contar a história do Victor, bem como as pessoas que viram. Eu, graças a Deus, estou aqui para contar minha história e assim eu sinto que está sendo feita a justiça”, finalizou.

