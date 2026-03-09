Seg, 09 de Março

Mulher é agredida com golpes de espingarda durante assalto em Santa Cruz do Capibaribe

Caso aconteceu na noite desse domingo (8), no bairro Palestina

Mulher tentou correr, mas foi alcançada e derrubada no chãoMulher tentou correr, mas foi alcançada e derrubada no chão - Foto: Redes Sociais/Reprodução/Blog Agreste Notícia

Uma mulher foi brutalmente agredida durante um assalto na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco.

O caso aconteceu na noite desse domingo (8), no bairro Palestina, e foi gravado por uma câmera de segurança.

As imagens mostram o momento em que a vítima é surpreendida pelo assaltante, que portava uma espingarda.

Ao notar a presença do criminoso, a mulher tentou correr, mas foi alcançada e derrubada no chão. Uma luta corporal foi iniciada.

Nesse momento, o suspeito usa a espingarda para agredir a vítima com pelo menos três coronhadas. A mulher tentou reagir, mas não conseguiu.

Após a abordagem criminosa, o homem fugiu do local e não foi localizado até o momento.

Não há informações sobre o atual estado de saúde da mulher.

Por meio de nota enviada à reportagem, a Polícia Militar de Pernambuco informou que o 24º BPM tomou conhecimento da ocorrência através das imagens que circulam nas redes sociais.

"Até o presente momento, a corporação não foi acionada via 190 para o atendimento imediato desta ocorrência, bem como não houve o registro formal de Boletim de Ocorrência junto à unidade", informou a PM. 

Apesar da falta de denúncia, a corporação destacou que equipes do setor de inteligência realizam levantamentos para identificar e prender o autor do crime o mais breve possível.

"A Polícia Militar reforça a importância de que vítimas de crimes acionem as autoridades imediatamente e registrem a queixa formal, para que as estatísticas reflitam a realidade local e o planejamento operacional seja aprimorado", ressalta a nota.

