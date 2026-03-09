A- A+

Agreste Mulher é agredida com golpes de espingarda durante assalto em Santa Cruz do Capibaribe Caso aconteceu na noite desse domingo (8), no bairro Palestina

Uma mulher foi brutalmente agredida durante um assalto na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco.

O caso aconteceu na noite desse domingo (8), no bairro Palestina, e foi gravado por uma câmera de segurança.

As imagens mostram o momento em que a vítima é surpreendida pelo assaltante, que portava uma espingarda.

Ao notar a presença do criminoso, a mulher tentou correr, mas foi alcançada e derrubada no chão. Uma luta corporal foi iniciada.

Nesse momento, o suspeito usa a espingarda para agredir a vítima com pelo menos três coronhadas. A mulher tentou reagir, mas não conseguiu.

Após a abordagem criminosa, o homem fugiu do local e não foi localizado até o momento.



Não há informações sobre o atual estado de saúde da mulher.

Por meio de nota enviada à reportagem, a Polícia Militar de Pernambuco informou que o 24º BPM tomou conhecimento da ocorrência através das imagens que circulam nas redes sociais.

"Até o presente momento, a corporação não foi acionada via 190 para o atendimento imediato desta ocorrência, bem como não houve o registro formal de Boletim de Ocorrência junto à unidade", informou a PM.

Apesar da falta de denúncia, a corporação destacou que equipes do setor de inteligência realizam levantamentos para identificar e prender o autor do crime o mais breve possível.

"A Polícia Militar reforça a importância de que vítimas de crimes acionem as autoridades imediatamente e registrem a queixa formal, para que as estatísticas reflitam a realidade local e o planejamento operacional seja aprimorado", ressalta a nota.

