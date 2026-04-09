Mulher é agredida e ameaçada com faca durante assalto em Campo Grande, Zona Norte do Recife
Segundo a polícia, os criminosos fugiram
Uma mulher de 45 anos foi agredida durante um assalto no bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife, na noite dessa quarta-feira (8).
O caso foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver, inclusive, que um dos criminosos ameaça a mulher com uma faca, que fica muito assustada e tenta se proteger enquanto ele a empurrava contra uma parede.
De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima andava pela rua quando "foi abordada por desconhecidos, que anunciaram um assalto, subtraíram pertences e fugiram".
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Já a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que apreendeu uma motocicleta para a Polícia Civil no local do crime. O veículo foi deixado pelos criminosos enquanto fugiam.
A PMPE destacou ainda que "o policiamento no bairro de Campo Grande é realizado de forma permanente e intensificada por meio do policiamento ostensivo ordinário e extraordinário". A corporação disse também que esse trabalho é feito "com rondas frequentes, abordagens, pontos de bloqueio e ações direcionadas em locais estratégicos, especialmente em horários de maior circulação de pessoas".
O Serviço de Atendimento Móvel Urbano (Samu) confirmou que atendeu a vítima no local do crime. A ocorrência foi registrada como "agressão física", mas o estado de saúde da mulher não foi informado.
As investigações e procura pelos criminosos "seguem em andamento", segundo a Polícia Civil, por meio da Central de Plantões da Capital. A PM também afirmou que está "em busca dos envolvidos no crime".