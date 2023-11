A- A+

Sertão Mulher é agredida por cinco policiais militares em Triunfo, no Sertão; agentes foram identificados A PM determinou a instauração do procedimento investigatório de todos os agentes envolvidos na ocorrência

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher sendo agredida por cinco policiais militares, na cidade de Triunfo, no Sertão de Pernambuco.

As imagens são fortes e mostram quando a vítima, que não teve o nome e idade divulgadas, é jogada no chão por um dos agentes e é agredida com socos, tapas e pontapés. Ao menos quatro deles são flagrados batendo na vítima.

O caso aconteceu na madrugada do sábado (4) e foi confirmado pela assessoria de comunicação da Polícia Militar de Pernambuco (PM/PE), nesta terça-feira (7).

A corporação informou que, através do comando do 14° BPM, sediado em Serra Talhada, no Sertão, determinou a instauração do procedimento investigatório de todos os agentes envolvidos na ocorrência

"A Polícia Militar de Pernambuco reafirma que é contra qualquer forma de violência contra a mulher", destacou a PM.



Também por meio de nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS) informou que os cinco policiais militares envolvidos na agressão a uma mulher na cidade de Triunfo já foram identificados e que as diligências estão em andamento para que as medidas disciplinares sejam tomadas.

