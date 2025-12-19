A- A+

Violência contra mulher Mulher é agredida por ex-marido em salão no Recife e relata "relação conturbada" Caso aconteceu na última quarta-feira (17), em Boa Viagem; Polícia Civil investiga o caso

Uma mulher de 28 anos foi agredida em um salão de beleza em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na última quarta-feira (17). O crime foi filmado por uma câmera de segurança, e o agressor era o ex-marido da vítima.

A moça agredida chama-se Laryssa Bezerra de Menezes. Empresária, ela é a dona do salão de beleza onde sofreu a violência. Michelon Marques Ferreira foi até o local com o objetivo de reatar o casamento com a mulher. No entanto, entre as negativas, deu tapas e chegou tentar sufocar a ex-companheira com um mata-leão.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), através da Delegacia da Mulher de Santo Amaro. De acordo com a corporação, em depoimento, a mulher afirmou que estava no salão "quando o ex-companheiro apareceu e após discussão, a agrediu fisicamente e danificou a recepção do local".

Ainda segundo a Polícia Civil, "as diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido".

Em vídeo recebido pela reportagem, é possível ver a mulher sendo encurralada no salão, enquanto estava sozinha no local, pouco depois das 20h. No momento em que é agredida, Laryssa não revida e fica parada, de braços cruzados, próxima a uma porta de vidro. Michelon ainda quebrou o celular da vítima.

Depois de um tempo, enquanto Laryssa está sentada, o homem volta a dar tapas e socos no rosto da ex-mulher. Procurada pela Folha de Pernambuco, Laryssa afirmou que não reagiu às agressões por medo.

"Eu fiquei sem reação e com medo dele ficar ainda mais agressivo", detalhou.

Ainda de acordo com a empresária, o relacionamento havia terminado há duas semanas. Contudo, entre os oito anos juntos, a relação já tinha chegado ao fim em outras ocasiões, também por motivos de violência.

"Ele veio ao salão para tentar voltar comigo. Tínhamos uma relação um pouco conturbada, com muitos términos. Ele já tinha sido agressivo, mas não dessa forma", relatou.

Veja também