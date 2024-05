Mulher é arremessada de carro após veículo colidir na lateral de caminhonete em Cachoeirinha

A- A+

Uma mulher foi arremessada do carro onde estava após o veículo colidir em uma caminhonete, na BR-423, em Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco.

O acidente aconteceu na noite da terça-feira (14), no km 48 da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é que o carro tenha entrado na contramão da pista.

Colisão aconteceu na BR-423, em Cachoeirinha. Foto: PRF/Divulgação

Com o impacto da colisão transversal, a lateral esquerda e coluna do carro, onde estavam um homem e uma mulher, foi arrancada, fazendo com que a passageira fosse arremessada no acostamento da via.

A PRF informou que os dois ocupantes, que usavam sinto de segurança, ficaram feridos e foram socorridos para um hospital em Lajedo, no Agreste, sendo a mulher transferida, posteriormente, para a cidade de Caruaru.

Caminhonete envolvida no acidente. Foto: PRF/Divulgação

Como os nomes e idades das vítimas não foram divulgados, não é possível verificar o atual estado de saúde dos envolvidos.

Já o motorista da caminhonete não ficou ferido. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal, segundo a PRF.

