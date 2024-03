A- A+

POLÍCIA Mulher é assassinada a facadas dentro de casa em Paulista As primeiras informações indicam que Jéssica Fernanda de Araújo Santos sofreu os golpes no pescoço, no tórax e no antebraço

Uma mulher de 29 anos morreu, na noite de quarta-feira (13), após ser esfaqueada dentro de casa no bairro de Arthur Lundgren 2, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O caso aconteceu na rua Panelas por volta das 19h.

As primeiras informações indicam que Jéssica Fernanda de Araújo Santos sofreu os golpes no pescoço, no tórax e no antebraço.

Ela chegou a ser socorrida com as várias perfurações para o Hospital Miguel Arraes (HMA), também em Paulista, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

A Polícia Civil de Pernambuco registrou a ocorrência por meio da Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte como homicídio consumado. "As investigações seguem até o esclarecimento do ocorrido", afirmou a corporação.

O corpo de Jéssica Fernanda foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro. A polícia segue trabalhando para identificar a autoria e a motivação do crime.

