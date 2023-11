A- A+

POLÍCIA Mulher é assassinada a tiros dentro de casa na Zona Norte do Recife Carmem Lúcia Ferreira de Oliveira estava dentro de casa quando criminosos armados chegaram e atiraram

Uma mulher de 60 anos foi assassinada a tiros, na noite de quinta-feira (9), no bairro do Brejo da Guabiraba, na Zona Norte do Recife.

Carmem Lúcia Ferreira de Oliveira estava dentro de casa quando criminosos armados chegaram usando máscaras e efetuaram vários disparos contra ela.

O crime, com características de execução, aconteceu por volta das 22h30. A autoria e a motivação ainda são desconhecidas.

O corpo de Carmem Lúcia foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife após a realização das perícias criminal e papiloscópica. A Polícia Civil segue investigando o caso.

"Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser repassadas em momento oportuno", disse a polícia.

